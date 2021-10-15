Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti... / 15.10.21

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Defne Samyeli tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce bir gazetecinin ayağını ezmişti şimdi de alkollü direksiyon başına geçti, ehliyeti de haliyle kaptırdı. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri dönüş yaptı. Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.