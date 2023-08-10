Kemal Kılıçdaroğluna karşı değişim savaşı veren Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Tunceliye gitmişti. Yaşanan gerilime rağmen kameralar karşısında Kılıçdaroğlunu arayıp rol çeken İmamoğlunun mutluluk pozları tartışmaları beraberinde getirmişti. Tüm bu yaşananların gölgesinde ziyaret sırasında ortaya çıkan ilginç bir diğer detayın ise Kemal Kılıçdaroğlunun akrabalarının Ekrem İmamoğlunu fırçalaması oldu. Kılıçdaroğlunun akrabaları, İmamoğlu’na, ‘Baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdi.