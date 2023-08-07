14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHPde sular durulmuyor. Bir taraf Kılıçdaroğlunu istifaya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlunu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Öte yandan kurultaya en çok delege gönderen megakentte değişimciler ile genel merkezciler arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan genel merkezcilerin önde götürdüğü öğrenildi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79unun CHP liderini desteklediğini söyledi. CHPden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaşın iddialarına tepki göstererek, Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. ifadelerini kullandı.