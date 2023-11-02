CHP adım adım kurultaya giderken Kemal Kılıçdaroğlunun delege potansiyeli ve Alevi oyları üzerindeki etkisi değişim ekibini ürkütüyor. Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel asker delege söylemine sığındı, Kemal Beyin şu kadar asker delegesi var diyorlar. CHPde hepimiz askeriz, Mustafa Kemalin askeriyiz. Başka kimsenin askeri değiliz sözleriyle mevzuyu Atatürke bağladı. Savaşı bel altına düşüren Özel, yıllardır birlikte yol yürüdüğü Kılıçdaroğlunu hedef alarak Parti özellikle birkaç yıldır kötü yönetiliyor ifadelerini kullandı. Seçmeden büyükşehirleri kaybetme endişesi var diyen Özel, kurultayda genel başkan seçilmezse ne yapacağını da açıkladı.