Terörsüz Türkiye için atılan adımlar kapsamında DEM Parti heyeti TBMMde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEMli Ahmet Türk merakla takip edilen görüşmede yaşananları anlattı. Bahçelini samimi ve iyi bir tutum içinde olduğunu söyleyen Türk, Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. dedi. Bir pazarlık olmadığını söyleyen Türk, Bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok. ifadelerini kullandı.