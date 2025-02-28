DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalanın PKKyı lağvetmeyi içeren çağrısını okudu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan takım elbise giyip 3 sayfa mektup kaleme aldı. PKKnın kendisini feshetmesi gerektiğini söyleyen Öcalan, Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir dedi. PKKya silah bırakma çağrısında bulunuyorum diyen Öcalan, Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum dedi. Teröristbaşı Abdullah Öcalanın açıklamaları sonrası PKK/PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslimden açıklama geldi.