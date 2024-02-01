CHP yerel seçimler için tek umudu olan PKKnın siyasi kolu DEM ile pazarlıkları sürdürürken Başak Demirtaş krizi patladı. Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaşın İstanbul çıkışı CHPde tedirginlik yarattı. DEM Parti ise ikiye bölündü. PKKnın siyasi ayağı DEMin eş genel başkanlarının fikir ayrılığına düştüğü öne sürülürken bir de Tunç Soyer iddiası gündeme geldi. Kulislerde konşulanlara göre İzmirde Tunç Soyeri destekleyen DEM Soyerin aday gösterilmemesinin ardından İstanbulda aday çıkarma kararı aldı.