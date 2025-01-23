Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Terörsüz Türkiye ve İç cepheyi güçlendirelim mesajlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin PKK elebaşı Abdullah Öcalana Çık PKKyı lağvettiğini açıkla çağrısının başlayan dönem kritik bir aşamaya geldi. İmralıdan sonra TBMMyi bilgilendiren ve rotayı Edirne ile Kandıraya kıran DEM Parti heyeti yeniden İmralıya gitti. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Peki teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?