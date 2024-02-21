Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulunca YSK, 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Terörün siyasi ayağı DEM Partinin İBB adaylık başvurusunun seçim kuruluna geç verildiği iddia edildi. DEM Parti listeleri zamanında verdiğini iddia ederken kamera kayıtları incelendi. Bu gelişmelerin ardından gözler YSKya çevrildi. İl Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, Başvuru 16.55te alındı, inceleme 17.14te bitti. denildi. A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Partinin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbulda CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti.