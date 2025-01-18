PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralıda görüştükten sonra TBMMyi bilgilendiren daha sonra rotayı Edirne ve Kandıraya kıran DEM Parti İmralı heyeti sürece ilişkin açıklama yaptı. DEMden yapılan açıklamada, görüşmelerin samimi ve olumlu olduğu belirtilerek, Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir. denildi. Heyet en kısa zamanda tekrar terörsitbaşı Öcalanı ziyaret edeceğini açıkladı.