DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yayın yapan Alpha Newse verdiği röportajda terör örgütü PKKnın elebaşı Abdullah Öcalanı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüklerini itiraf etti. Öcalan, bu açıklaması ile terör örgütü PKK ile DEM Parti arasında bir ayrım olmadığını bir kez daha ortaya çıktı. Öte yandan Öcalan, Rum medyasına Türkiyeyi şikayet edip ABD ve Avrupaya güç birleştirme çağrısında bulundu. Abdullah Öcalana liderimiz demekten vazgeçmeyen Ömer Öcalan, Tüm çözüm görüşmeleri İmralı, Abdullah Öcalan ile yapılmalıdır ifadelerini kullandı.