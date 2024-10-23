MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin İmralı çağrısına DEM Parti ve CHPden yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çözümün yolu TBMMdir. Biz inisiyatif almaya hazırız. ifadelerini kullandı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK, Bahçelinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı. Öte yandan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Bahçelinin Öcalan için çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. dedi.