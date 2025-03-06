İmralıdan gelen PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın talimatı sonrası DEM Partinin yol haritası şekillenmeye başladı. DEM Parti’de peş peşe kritik toplantılar düzenlendi. Toplantılarda İmralı’dan gelen, 40 yıl önce Kürtün adı yoktu, bugün belediyeleri var mesajı dikkat çekti. Parti yönetimi, milletvekillerine ve belediye başkanlarına hassasiyet uyarısı yapılırken, sürecin toplumsallaşması için il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenleneceğinin altı çizildi. DEM Partinin kritik toplantının perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.