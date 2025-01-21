DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. İmralıya gidecek ikinci feribotun hafta içi kalkması planlanıyor. 28 Aralıktaki görüşmede Çağrı yapmaya hazırım diyen Öcalanın bu görüşmede beklenen çağrıyı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Öcalan’ın kısa açık ve net çağrı yapması bekleniyor diyen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Öcalan’ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağını dile getirdi.