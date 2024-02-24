31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu. İstanbulda seçimi kaybedeceği anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna destek için Esenyurt adayını değiştiren CHPnin, Kandille el sıkıştığını DEM Partili Altan Tan duyurdu. Kandil ile CHP ittifakının 10 yıldır devam ettiğini belirten Tan, Kandilin hedefinin Başkan Erdoğan ve AK Parti olduğunu itiraf etti. Tan, kirli ittifakın İstanbulda İmamoğluna kazandırmak için her yolu deneyeceğini sözlerine ekledi.