PKKnın siyasi ayağı DEM Parti, yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi. Mardinde İstiklal Marşı okumayı reddeden bölücü oluşum Diyarbakırda da meclis salonunda bulunan Türk bayraklarını kaldırdı. DEM Partinin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum kent uzlaşısının diyeti yorumlarına yol açarken Gazeteci Zafer Şahin İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı olanların bu ülkeyi sürüklediği durum sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.