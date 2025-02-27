DEM Partiye 3. kez İmralı bileti çıktı. Adalet Bakanlığı, DEM Partinin teröristbaşı Öcalanla görüşme talebini bir kez daha onayladı. Heyetin bugün İmralıya gideceği öğrenildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Öcalanla görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti. Kandildeki terör baronlarının Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız bahanesi sonrası DEM Parti video mesaj pazarlığına girişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Videolu açıklama mevzuata uygun değil dedi. Öte yandan İmralı ziyareti sonrası açıklamanın bugün saat 17de yapılacağı bildirildi.