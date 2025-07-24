İsrail, Dürzileri bahane edip Suriyeye parçalamaya niyetlendi. Terör örgütü YPG de karmaşayı fırsat bilip özerklik arayışına girdi, silah bırakmayacağını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde peşi sıra gelişmeler yaşanırken DEM Parti PMsi Suriye konusunda İsraille aynı çizgide buluştu. PM sonrası yapılan yazılı açıklamada Tek çözüm Rojova modeli denip YPGye özerklik istendi. Başkan Erdoğanın İmralıyı işaret edip YPGnin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir dediği ortamda DEMdeki bir kliğin böylesi bir açıklama yapması Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine sabotaj olarak değerlendirdi.