Suriyenin geleceğinde PKK/YPGye yer yok. Durumun farkına varan terör baronları YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahini Şam müzakerecisi ilan edip sinsi hesaplara girişti. Türkiye partisi ol telkinlerini kulak ardı eden DEM Parti ise Erbilde YPGye can simidi oldu. DEM heyeti PKKlılar kardeşlerimdir diyen KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi. Görüşmede Suriyede YPGye destek mesajı verildi. Daha sonra heyetin Süleymaniyeye geçeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Süleymaniye, PKKya askeri, lojistik, barınma ve tıbbi imkanlar sağlaması açısından ikinci Kandil statüsünde.