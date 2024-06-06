ABD’de başkanlık seçimleri için gün sayarken Başkan Joe Biden hakkında yayımlanan rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45’ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ’ye konuşan siyasiler, Biden’ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi. İşte, ABD’nin en yaşlı başkanı hakkında gündeme damga vuran rapor…