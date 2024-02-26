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DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler? / 25.02.24

DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler? / 25.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

DEM'den Esenyurt'ta 'APO' mitingi! CHP ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler? / 25.02.24

Takvim 02:46
02

Başkan Erdoğan,12 Dev Adam'ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi / 25.02.24

Takvim 03:29
03

Terör partisi DEM'in yol arkadaşı CHP'li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi / 25.02.24

Takvim 05:33
04

15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...

Takvim 04:57
05

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP''ye 'DEM'li vurdu: Sırtını Kandil'e değil millete dayayanların dönemi başlıyor / 25.02.24

Takvim 07:03
06

Güneydoğu'nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır'dan / 26.02.24

Takvim 02:01
07

Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak! / 26.02.24

Takvim 02:58
08

Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak / 25.02.24

Takvim 02:15
09

Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?

Takvim 05:38
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