CHP, DEMle yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor. DEM Parti, CHP ile ortak aday çıkarttığı Esenyurtta APO mitingi yapıldı. Miting alanında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri asıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Sayın Öcalan uzun süredir tecrit altında. İmralı Cezaevi kapatılmalıdır, tecrit sistemi yaşamın her alanında son bulmalıdır. ifadelerini kullandı. CHPnin Esenyurtta eski HDPli Ahmet Özeri aday göstererek uzlaştığı DEMin APO mitingi skandalı sonrası CHP APOya özgürlük çizgisine geldi yorumları yapıldı.