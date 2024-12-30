Teröristbaşı Abdullah Öcalanla İmralıda görüşen DEM Parti heyeti yazılı açıklama yaptı. Sürecin gerçekleşmesi için en önemli zemin TBMMdir denilen açıklamada Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk ifadelerine yer verildi. Bahse konu açıklamada Öcalanın görüşlerine de yer verildi. Buna göre Öcalan, Sayın Bahçelinin ve Sayın Erdoğanın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim diyerek PKKnın selasını okudu. Bahçelinin Çık PKKyı lağvet telkinleri sonrası Çağrıyı yapmaya hazırım mesajı verdi.