CHP-Kandil-DEM hattında süren pazarlıklar sonrası itiraflar gelmeye başladı. DEM Kandilden gelen talimatla terör tutuklusu Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaşı adaylıktan çekmesinin ardından Meral Danış Beştaş ve Murat Çepniyi aday gösterdi. Takvim DEMin bu hamleyle hem tabanın gazını almayı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğluna yol açmayı planladığını yazdı. Yaşanan gelişmeler sonrası DEMden Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu’na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu’na bağlı. itirafı geldi. Öte yandan terörün siyasi ayağı partide bir Selahattin Demirtaş krizi yaşanıyor. İddiaya göre 1 Nisandan sonra derin bir hesaplaşma başlayacak...