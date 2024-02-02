CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir düellosuyla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 29 Ocakta gerçekleştirilen PM ile Özgür Özelin desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tunç Soyerin aday gösterilmemesi terör örgütü PKKnın siyasi kolu DEMde rahatsızlık yarattı. Daha önce CHPyi destekleyeceği konuşulan DEMin bu karar sonrası İzmirde aday çıkarılacağı konuşulurken bu ismin Tunç Soyer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...