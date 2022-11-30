Londra’dan Pekin’e uzanan ve Demir İpek Yolu’nu Avrupa’ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın inşasında rayların 50 kilometrelik bölümü tamamlandı. İstanbulu Edirne-Kırklareli-Tekirdağa bağlayan proje sadece yolcu taşımacılığı değil aynı zamanda yük taşımacılığı içinde önemli bir görev yüklenecek. Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşerecek proje ile birlikte bölge ticareti ve turizminin daha da canlanması bekleniyor.