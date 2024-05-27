DEM Partinin terörle iltisaklı olduğu bir kez daha tescillendi. DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ve DBP Diyarbakır İl Eş başkanı Sultan Yaray, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen Sofi kod adlı PKKlı Mehmet Yıldırımın taziyesine gitti. DEMli kaya güvenlik görevlilerin şehit olduğu 6 terör eyleminin faili olan terörist için sivil dedi. Sivil yurttaşlara yönelik saldırıları kabul etmiyoruz şeklinde skandal sözler sarf ederek devleti katliamcılıkla suçladı.