CHP ile PKKnın siyasi ayağı DEMin ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızıştı. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, Adalar ve Esenyurtu koz olarak kullanırken; DEM Parti Başak Demirtaş kartını açtı. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise hapishaneden pazarlık sürecine müdahil oldu, DEM Parti kimsenin payandası değil diyerek el yükseltti. Demirtaşı ziyarete giden DEMli Sırrı Sakık ise “İmamoğlu’nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil” dedi. Demirtaş ve Sakıkın bu çıkışları DEM Parti İstanbulda ittifak karşılığı CHPden somut adım bekliyor, Esenyurt ve Adaları kesin surette DEMe bırakılması için baskı uyguluyor yorumlarını beraberinde getirdi.