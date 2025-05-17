Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadelesinde tarihi bir dönemeç yaşanırken, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla yeni bir sayfa açıldı. Geniş toplumsal mutabakatla ilerleyen bu süreçte,DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Güvenlik Korucuları ile ilgili tepkilere neden olan bir açıklama yaptı. Daha sonra sözlerini düzelten Bakırhan, ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını savunarak kendisini tam ifade edemediğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklama ile koruculara sahip çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Onlar terörle mücadelenin gerçek kahramanlarıdır vurgusuyla devlete bağlılığın ve milletle dayanışmanın altı çizildi.