Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama sonrası, CHP lideri Özgür Özelin sokağa çıkma çağrısıyla başlayan izinsiz gösteriler devam ediyor. Saraçhane’deki protestolarda, Özelin yönlendirdiği sokak teröristleri, Başkan Erdoğan’ın vefat eden annesine küfür etti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi.