8li koalisyonda 28 Mayıs sonrası sular durulmuyor... Hezimetin ardından küçük ortaklardan Demokrat Partide isyan ateşi yandı. Partinin kadın kolları Gültekin Uysalı hedef alan zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. Söz konusu açıklamada Partimiz kendi logosuyla girdiği son seçimde yüzde 0,17 ‘lik oy oranı ile kendi başarısızlık rekorunu kırmıştır denildi, milletvekili kontenjanı hazırlanırken parti içinde herhangi bir istişare olmadığı dile getirildi. Öte yandan Gültekin Uysal %0,17’lik oyla CHPden 3 vekil kopardıktan sonra soluğu şırdancıda almış, kazandığı vekilleri kutlamıştı.