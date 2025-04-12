CHPli ABBde şeffaf yönetim vaadi çöktü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ABB 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu büyük tartışmalara yol açtı. Denetim Komisyonu üyeleri, raporun denetim yapılmadan hazırlandığını, kritik belgelerin gizlendiğini ve denetim hakkının engellendiğini belirtti. AK Parti ve MHP’li üyeler, ABB’nin hazırladığı denetim raporuna ortak tepki gösterdi. Raporda yalnızca ihalelerin yüzde 1’lik kısmının incelendiğini belirtilirken MHPli Altınordu CHP’li meclis üyeleri tarafından hazırlanmıştır ifadelerini kullandı.