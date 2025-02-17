Milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİADa ilk arka çıkan CHP oldu. Ancak bugün CHP ile yan yana duran TÜSİAD dün CHPyi dizayn ediyordu. 2010da TÜSİADın etkili isimlerinden İnan Kıraç, dönemin CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykalı ziyaret edip 3 ismi listeye almamasını istedi. Baykal bu talebi reddedince 3 ay sonra FETÖ eliyle kaset komplosu kuruldu, Kılıçdaroğluna alan açıldı. Ben bu olayı babamdan dinledim diyen Aslı Baykal, Kılıçdaroğlunun listesinde TÜSİADın istemediği 3 ismin olmamasına dikkat çekip Birileri CHPyi yeniden tasarladılar ifadelerini kullandı.