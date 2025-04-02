Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’in sokak ve boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal da bu çağrılara sert tepki gösterdi. Baykal, muhalefetin asıl amacının milleti birbirine düşürmek olduğunu vurgulayarak,devletin olayları soğukkanlılıkla yönettiğini ifade etti. Türkiye’yi çıkmaza sürüklemek isteyenlere karşı milletimiz gereken cevabı verecektir diyen Baykal, ekonomik ve siyasi manipülasyonlara karşı birlik çağrısında bulundu.