Kahramanmaraşta meydana çifte depremin ardından yaraları sarmak adına; hükümet birbiri ardına güçlü destek paketlerini açıkladı. Bölgedeki esnaf, KOBİ, işveren ve işçileri desteklerle maddi anlamda yeniden ayağa kaldırmak isteyen hükümet, asgari ücretliler için önemli bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik açıklamasında bulundu.