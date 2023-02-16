Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede yaralar sarılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ile Mart başında konutların inşasına başlanacağını belirtirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konutlara ilişkin detaylar verdi. Bakan Murat Kurum, İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. ifadelerini kullandı.