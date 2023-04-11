Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki ilk konutların Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla bayramda hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, İstanbulda depreme karşı dayanıklı konutların yapım planı çerçevesinde, 2 uydu kent kurulacağını ve yapılması planlanan rezerv konutların ilk temelinin 22 Nisanda atılacağını duyurdu. Deprem konutlarını bedava olarak vereceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğluna da tepki gösteren Bakan Kurum, Nasılsa sırtınızda küfe yok. Kendisi devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor ifadelerini kullandı.