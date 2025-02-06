Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Bir Oluruz temalı anma töreni düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Adıyaman’da düzenlenecek törene Başkan Erdoğan da iştirak edecek. Kuran tilaveti ile birlikte dualar edilecek, ‘6 Şubat Ağıdı’ dinletilecek. 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Deprem şehitleri için yakalara Anadolu Karanfili takılacak. Öte yandan yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.