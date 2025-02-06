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Deprem şehitleri Kur'an ve dualarla anılacak! Adıyaman'da "Bir oluruz" temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek / 06.02.25

Deprem şehitleri Kur'an ve dualarla anılacak! Adıyaman'da "Bir oluruz" temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek / 06.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Deprem şehitleri Kur'an ve dualarla anılacak! Adıyaman'da "Bir oluruz" temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek / 06.02.25

Takvim 05:29
02

Kadıköy'de coştu! Fenerbahçe - Erzurumspor: 5-0 | MAÇ SONUCU / 06.02.25

Takvim 02:25
03

Galatasaray'dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi / 06.02.25

Takvim 07:14
04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu" / 06.02.25

Takvim 01:55
05

Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! / 06.02.25

Takvim 06:49
06

Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak... / 06.02.25

Takvim 06:09
07

Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar / 06.02.25

Takvim 06:54
08

Yapılan çalışmaları sindiremedi | "Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı" diyen Özgür Özel'e Murat Kurum'dan sert çıkış: "Kendileri maketini bile yapamazlar" / 06.02.25

Takvim 01:53
09

"Kalp rahatsızlığı" iddialarına yalanlama! Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama partiden geldi: "Rutin kontroller..." / 06.02.25

Takvim 01:16
10

6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başında anılıyor! / 06.02.25

Takvim 01:48
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