Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi çifte depremlerin ardından on binlerce ekip sahada canını dişine takarak enkaz altından can kurtarmaya çalışırken, sosyal medya ise asılsız, yalan ve provokatif ihbar ve haber çöplüğüne döndü. Asılsız ihbar ve haberler nedeniyle sahada bulunan ekipler büyük zaman kaybı yaşadı, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen onlarca vatandaşımız ise zaman kaybı nedeniyle can verdi. Özellikle Oğuzhan Uğurun sahibi olduğu Babala, Ekşi Sözlük, Gökhan Özbek ve Kemal Özkirazın yönettiği 23 Derece, Solcu Gazete gibi hesaplar yalanda başı çekerken; yurt dışındaki bazı odaklar da dezenformasyona destek verdi. FETÖ ve PKK ile bağlantılı hesaplar da yalanlarla deprem sonrası sosyal medyada başlatılan operasyona katıldı. Takvim.com.tr yapılan operasyonu tek bir haberde derledi.