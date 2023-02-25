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Deprem sonrası sosyal medyada yalan ağı! Babala, Ekşisözlük, 23 Derece, Oğuzhan Uğur ve daha nicesi... Teyitsiz bilgilerle kışkırttılar devleti hedef aldılar / 24.02.23

Deprem sonrası sosyal medyada yalan ağı! Babala, Ekşisözlük, 23 Derece, Oğuzhan Uğur ve daha nicesi... Teyitsiz bilgilerle kışkırttılar devleti hedef aldılar / 24.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Deprem sonrası sosyal medyada yalan ağı! Babala, Ekşisözlük, 23 Derece, Oğuzhan Uğur ve daha nicesi... Teyitsiz bilgilerle kışkırttılar devleti hedef aldılar / 24.02.23

Takvim 03:32
02

Bakan Murat Kurum A Haber'de duyurdu! Demografik yapılara uygun şehirler inşa edilecek: 10 bin yuva için ilk kazma vuruldu / 24.02.23

Takvim 01:05
03

Asrın felaketinde ölü sayısı 44 bin 218'e yükseldi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı haber / 25.02.23

Takvim 02:43
04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine şebeke suyu uyarısı: "İçme suyu olarak kullanmayın!" / 25.02.23

Takvim 02:49
05

Kılıçdaroğlu'ndan yeni siyasi yağmacılık! Deprem konutlarını hedef aldı, çadır kent ziyaret edip 'çadır yok' yalanı söyledi / 25.02.23

Takvim 02:27
06

Kalyon konteyner kentte yaşam başladı: Bir mahallede olması gereken her şey var / 25.02.23

Takvim 01:53
07

Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkese yardım ediyor! Görsem elini öpeceğim / 25.02.23

Takvim 02:13
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü! Rusya - Ukrayna savaşı masada: Depremde sağlanan destek için teşekkür / 25.02.23

Takvim 01:07
09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: "İlk kazmayı vurduk" / 25.02.23

Takvim 02:38
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