Sözde avukatlık mesleğini icra eden 61 isim Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerdeki can kayıplarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Başkan Erdoğan, bakanlar, valiler, belediye başkanları, GSM operatörleri ve müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde adı geçen avukatların kirli sicili ortaya çıktı. Avukatlardan devlete katil diyenler olduğu gibi bazılarının terör örgütü DHKP-Clileri savunduğu, PKKyı akladığı bir CHPlinin ise kendisine başvuran kadını taciz ettiği ortaya çıktı. İşte Başkan Erdoğana karşı başlatılan algı operasyonuna katılan isimlerin kirli sicili.