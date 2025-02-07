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Depremde ölen annesinin videosunu "Reis'e iletin" diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek'in "Erdoğan" sevgisi / 06.02.25

Depremde ölen annesinin videosunu "Reis'e iletin" diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek'in "Erdoğan" sevgisi / 06.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Depremde ölen annesinin videosunu "Reis'e iletin" diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek'in "Erdoğan" sevgisi / 06.02.25

Takvim 01:45
02

"Küçük ülke" büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG'yi Fransa da sattı: Macron'dan Şara'ya Paris daveti / 06.02.25

Takvim 02:27
03

Hakikatı Hataylı depremzede Merve'den dinleyelim: 6 Şubat'ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi / 06.02.25

Takvim 02:35
04

Trump’tan skandal açıklama: Sosyal medyada paylaştı "Gazze ABD’ye teslim edilecek" dedi / 06.02.25

Takvim 02:40
05

Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: "12 yavrumu kaybettim" diyen yaşlı kadından ağıt / 06.02.25

Takvim 02:28
06

Galatasaray'da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba / 06.02.25

Takvim 07:51
07

Rotasyonlu Aslan 3 puanı kaptı! Boluspor - Galatasaray: 1-4 | MAÇ SONUCU / 06.02.25

Takvim 02:11
08

İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye'de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu? / 06.02.25

Takvim 04:08
09

Esad'ın hapishanelerinde insanlık suçu: Günlük 50’den fazla ceset fotoğraflandı! / 06.02.25

Takvim 04:41
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