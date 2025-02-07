Hataylı depremzede Meral Bayram, Ticaret Bakanı Ömer Bolata depremde can veren annesi Fatma Dizlekin Başkan Erdoğan için çektiği videoyu izletti. Bayramın Reise bunu iletebilir misiniz? talebi üzerine Bakan Bolat ileteceklerini söyleyip talimat verdi. Takvim.com.tr söz konusu videoya ulaştı. Depremin 5. günü enkazdan cansız bedeni çıkarılan Fatma Dizlek isimli yaşlı kadının Edirnede Vana kadar... Benim çok güzel bir cumhurbaşkanım, başkanım var. İster savaş ister barış vermem sizlerden ben bir karış. Sizi çok seviyorum AK Parti dediği görüldü.