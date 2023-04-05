Bakanı Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Törenine katılmak için gittiği Sivasta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında depremzede bir vatandaşın 7li koalisyon eleştirisi dikkat çekti. Depremzede vatandaş, Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin diye konuştu.