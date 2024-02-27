ABD siyasetine yön veren kuruluşlar arasında gösterilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi CSIS Küresel Terörizm Tehdit Değerlendirmesi adlı raporunda hem itirafta bulundu hem de skandala imza attı. Terör örgütü PKKnın Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunan kuruluş Türkiyenin PKKya gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgedeki istikrarı baltaladığını iddia etti. CSIS, raporunda PKKnın doğrudan ABD tarafından beslendiğini de itiraf etti. Raporda, PKKya bağlı gruplar doğrudan ABDden destek almakta ve belirli bir dereceye kadar korunmaktadır. denildi. İşte detaylar...