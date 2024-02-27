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Derin Amerika kuruluşu CSIS'tan hem itiraf hem skandal! "PKK doğrudan ABD'den destek alıyor" / 26.02.24

Derin Amerika kuruluşu CSIS'tan hem itiraf hem skandal! "PKK doğrudan ABD'den destek alıyor" / 26.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Derin Amerika kuruluşu CSIS'tan hem itiraf hem skandal! "PKK doğrudan ABD'den destek alıyor" / 26.02.24

Takvim 05:40
02

Yahudi 'Baron' Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail'i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan / 26.02.24

Takvim 07:12
03

Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti? / 26.02.24

Takvim 03:28
04

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum'un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular / 26.02.24

Takvim 07:21
05

Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz / 26.02.24

Takvim 06:39
06

CHP'li İBB'nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM! / 26.02.24

Takvim 04:46
07

Bu bir 'kişi kendinden bilir işi' haberidir! Murat Kurum'a 'İsrail' iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında 'İsrail' izi / 26.02.24

Takvim 01:49
08

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne? / 26.02.24

Takvim 07:49
09

İplikleri pazara çıkıyor! DEM'li Sırrı Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor / 26.02.24

Takvim 02:34
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