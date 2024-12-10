CIA ve derin Amerikanın kalemleri Suriyede İsrail - PKK ittifakı peşinde. Foreign Policy yazarı Walid Phares Özgür Lübnanı özgür kürdistana bağlayacak ABD-İsrail-Ürdün hattı planını yazdı. Esadın çekildiği yerleri PKKya bırakması MOSSADın da BAAS rejimi ile ittifakı gizlemek için Şamı vurması dikkatlerden kaçmazken siyonist ordu Suriyeyi karadan işgale başladı. Öte yandan Tel Aviv, PKK/YPGyi aparat olarak kullanıyor. Kandilden gelen İş birliğine hazırız mesajının altında teröristan koridoru kurup Suriyede İkinci İsrailin temellerini atmak yatıyor.