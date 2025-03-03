PKKnın esas derdinin APO olmadığı APOculuğu maske olarak kullandığı bir kez daha tescillendi. İmralıdan gelen Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmeli çağrısı sonrası KCKlı Zübeyir Aydar direkt Öcalana şart koştu. Aydar, Öcalan örgüte danışmadan adım atmayacak. Beraber her şeyi kararlaştırıp adım atılacak. En kısa sürede örgütüyle ortaklaşmalı ifadelerini kullandı. Öte yandan Aydar, YPGnin silah bırakmayacağını, Suriyede statü istedikleri dile getirdi. Oysa Öcalan çağrısında Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil demişti.