28 Mayıstaki hezimet CHPnin ayarlarıyla oynadı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz dikti, Kılıçdaroğlu ise bu geminin kaptanı benim diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İkili arasındaki gerilim CHP medyasını da Kemalciler ve Ekremciler olarak kutuplaştırdı. Ekremci medyada Kılıçdaroğlunu hedef alan yayınlar baş gösterdi. Bunun üzerine Bay Bay Kemal Satılık kalemler çıkışına imza atarak sert tepki gösterdi. Bu duruma içerleyen Fatih Portakal, Boş bir cümle... Pişkinsin Kılıçdaroğlu, kusura bakarsan da bak! dedi. Portakala yanıt Merdan Yanardağdan geldi. Yanardağ, Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın dedi.