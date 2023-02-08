Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoriteler tarafından yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen kara depremi sonrası Başkan Erdoğan liderliğinde devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaraları sarmak için harekete geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Vakit birlik vakti demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planladı. AFAD ve bürokrat yalanlarını sıraladı. Depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi, CHPli belediyelere karşı siyasi tavır var iftirasını attı. CHPli Zeydan Karaların sözleri ise Kılıçdaroğlunun ipliğini pazara çıkardı. Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlunun 3 adımda insani ve ahlaki çöküşünü sizler için analiz etti.