6lı koalisyondaki adaylık savaşı katlanarak büyüyor. İYİ Partinin ayak direyen tutumu, Akşenerden rüzgarı alan İmamoğlunun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaşın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kemal Kılıçdaroğlundan manidar bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, Akşenerin oyunuz kadar konuşun muamelesinde bulunduğu küçük ortaklardan Ahmet Davutoğlunun ayağına gitti. Ankarada Davutoğlunun konutunda gerçekleştirilen 3 saatlik özel görüşmede adaylık meselesi masaya yatırıldı. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlunu Ahmet Davutoğlunun ayağına götüren 3 neden başlıklı haberiyle süreci sizler için detaylandırdı.