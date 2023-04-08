Kendi içlerinde bir türlü orta yolu bulamayan 7li koalisyon kısır politikalar ve yıkım siyaseti ile Türkiyeyi yönetmeye talip oldu. Ancak durum öyle vahim ki; önce adaylık savaşı baş gösterdi sonra da koltuk paylaşımında koalisyon ortakları birbirine düştü. Ortaklar arasında şimdi de liste krizi baş gösterdi. Şartlı evet ile adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı. Bir yandan da pusuda bekleyen bir İYİ Parti var... Takvim.com.tr liste kriziyle birbirini yiyen 7li koalisyonun çıkar temelli ilişkiler üzerine inşa edildiğini somut örneklerle deşifre etti.