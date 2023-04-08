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DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor / 07.04.23

DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor / 07.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor / 07.04.23

Takvim 04:18
02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları iftarında flaş açıklamalar / 07.04.23

Takvim 02:59
03

85 milyon özlemine kavuştu! Togg yollara çıktı, vatandaş büyük ilgi gösterdi! İşte bakanların Togg paylaşımı / 07.04.23

Takvim 01:20
04

G.Saray’da Mauro Icardı konusunda yaşanabilecek şok gelişmeyi TAKVİM açıklıyor / 08.04.23

Takvim 01:27
05

Kandil 'Kemal'e erdi! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın büyük başı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek: Doğru tercih, tarihi fırsat / 07.04.23

Takvim 02:18
06

88 yaşındaki Leyla teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi: "Size hep dua ediyorum, Fetih suresini okuyup yolluyorum" / 07.04.23

Takvim 00:59
07

CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler" / 07.04.23

Takvim 01:00
08

Antakya Devlet Hastanesi 35 gün sonra hizmete açılıyor: "Her gün 1 günlük işten fazlası" / 07.04.23

Takvim 03:35
09

Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük / 07.04.23

Takvim 01:53
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