Meral Akşenerin masadan kalkmasının etkileri sürerken Ekremci medyanın baş aktörlerinden Soner Yalçının ODA TVsi, 6 CHPliyi fişledi. Hakkında Murat Ongun iddiaları bulunan gölge kalem Hürrem devreye girdi, Kılıçdaroğluna huysuz suçlaması yapıldı. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralpin ısmarlama anketlerle CHPnin oylarını şişirdiği iddia edildi. Kılıçdaroğluna Kandırıldın, Akşenerle yeniden masaya otur çağrısı yapıldı. Takvim.com.tr detayları ve Hürrem Murat Ongun bağlantısını sizler için ele aldı.