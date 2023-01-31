Takvim.com.trnin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlunun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partililer, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına set çeken açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor. Akşenerin tıkır tıkır işleyen İmamoğlu planı sonrası CHP, Aday 13 Şubatta açıklanacak baskısına başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel bu yönde açıklamalarda bulundu. Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlunun Böyle bir bilgi bizde yok çıkışına CHPli Özelden 13 Şubatta üzerinde tam mutabakat olan adayımız açıklanacak yanıtı geldi. Takvim.com.tr süreci sizler için deşifre etti.